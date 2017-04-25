Причину массового отравления детей в Талдыкоргане так и не установили

Инфекционисты ждут результатов анализов. Между тем, в больнице по-прежнему остаются 13 человек

Бауыржан Сауранбаев, главврач инфекционной больницы г. Талдыкоргана:





- У нас было зарегистрировано поступление 23 детей. Из них на сегодня находится 13 детей. Мы 10 детей выписали, у кого были анализы бактериологические. На сегодня температурит только один ребенок, у остальных состояние удовлетворительное.





Воспитанники Назарбаев интеллектуальной школы стали поступать в инфекционную больницу Талдыкоргана с одинаковыми признаками острого отравления в минувший четверг. Сначала помощь медиков понадобилась девятерым детям, за выходные их число выросло до 23! В большинстве это учащиеся 5-7 классов. Буфет, после посещения которого дети стали жаловаться на недомогание, сейчас закрыт. Сами педагоги недоумевают, что могло стать причиной отравления – в тот день они обедали вместе с детьми. Так или иначе, взяты пробы пищи и воды, также обследованы 700 человек, в числе которых ученики и персонал школы.





Даурхан Пирмаганбет, директор Назарбаев интеллектуальной школы г. Талдыкоргана:





- У нас в школе питание обеспечивает частная компания, но мы со своей стороны контролируем процесс приготовления пищи. У нас есть диетсестра, она снимает пробы еды, проверяет качество продуктов. Сейчас в школе отсутствуют многие дети по разным причинам. Мы провели беседу с родителями, они с пониманием отнеслись к ситуации. Я думаю, среди родителей нет никакой паники.