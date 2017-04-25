Руководство «Интера» решило закрыть команду на базе из-за низких результатов

Футболисты будут находиться на тренировочной базе с 25 по 30 апреля.

Руководство миланского «Интера» решило закрыть команду на базе клуба из-за низких результатов в чемпионате Италии. Об этом сообщается на сайте «нерадзурри».





Футболисты будут находиться на тренировочной базе с 25 по 30 апреля. Как говорится в заявлении, «поражение в матче с флорентийской "Фиорентиной" (4:5) неприемлемо для всех болельщиков». Чтобы достичь максимального результата в последних играх чемпионата, руководство выразило полную поддержку главному тренеру Стефано Пиоли.





Встреча 33-го тура с «Фиорентиной» прошла 22 апреля во Флоренции. Этот матч стал пятым подряд, в котором «Интер» не сумел добиться победы, при этом клуб трижды проиграл. В турнирной таблице миланцы занимают седьмое место, набрав 56 очков. Лидирует в чемпионате туринский «Ювентус», в активе которого 83 балла.





Фото: Michael Dalder / Reuters



