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Сирийские переговоры в Астане: Казахстан рассчитывает на участие всех сторон

25 апреля 2017, 10:58

Ожидается, что очередной раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет 3-4 мая.

МИД Казахстана надеется, что на переговорах по Сирии в Астане будут представлены все стороны, в том числе представители оппозиции, заявил замглавы МИД РК Мухтар Тлеуберди.

"Мы надеемся, что переговоры в Астане будут на высшем уровне. Со своей стороны мы готовы принять на любом уровне, на экспертном мы уже подготовились", — сказал Тлеуберди во вторник журналистам. Он отметил, что министерство рассчитывает на участие всех сторон: сирийского правительства, оппозиции, а также представителей стран-гарантов. "Естественно, если любая одна из сторон не приедет, то уже полноценных переговоров не будет", — сказал Тлеуберди.

"Все стороны, страны-гаранты, правительство, и мы говорим о вооруженной оппозиции", — ответил Тлеуберди на вопрос о возможных участниках встречи в Астане.

Он добавил, что Казахстан не вмешивается в переговорный процесс. "Поэтому, чтобы вооруженная оппозиция приехала, это должны гарантировать страны-гаранты", — заключил Тлеуберди. Ранее в Астане прошли три раунда переговоров по Сирии — 23-25 января, 15-16 февраля и 14-15 марта. Ожидается, что очередной раунд переговоров в Астане состоится 3-4 мая. Главным вопросом встреч является мирное урегулирование сирийского конфликта между правительством САР и представителями оппозиции.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Болат Шайхинов

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