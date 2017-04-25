В некоторых кафе и ресторанах Алматы продолжают игнорировать запрет на курение

С начала года в Алматы за курение в общественных местах было привлечено к ответственности 2417 человек.

Казахстанцы продолжают игнорировать запрет на курение в общественных местах. С начала года только в Алматы участковыми инспекторами за курение в общественных местах были привлечены к ответственности 2417 человек. Общая сумма штрафов составила более 12 млн тенге , сообщает , сообщает Zakon.kz





Согласно статье 159 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», с целью профилактики и ограничения потребления табачной продукции, курение в общественных местах запрещается.





О том, что никотиновая зависимость представляет серьезную опасность для организма, знает каждый. Каждая пачка сигарет рассказывает и показывает, что курение может привести к различным видам рака, инфаркту, инсульту, импотенции и бесплодию. Пассивное курение также способствует развитию заболеваний, свойственных курильщикам.





Как рассказал начальник отдела по организации деятельности участковой инспекции местной полицейской службы ДВД Алматы, полковник полиции Берлик Молдабаев, запрет на курение распространяется на кафе, рестораны, ночные клубы, дискотеки, офисы, автобусы, а также подъезды домов.





«Работодатели должны обеспечить для своих сотрудников специальное место для курения. Также и предприниматели для своих клиентов должны установить кабинки для курения, имеющие вытяжки, соответствующие нормам пожарной безопасности. Невыполнение данных требований влечет за собой меры административного воздействия - для должностного лица в размере 10 МРП (22 690 тенге), для юридического лица в размере 40 МРП (90 760 тенге)», - сказал он.





Тем не менее, в некоторых заведениях общественного питания продолжают игнорировать запрет на курение. С такой ситуацией столкнулась алматинка Екатерина Ионова.





«На выходных мы всей семьей после продолжительной прогулки решили забежать в кафе. Не буду раскрывать название этого заведения, дабы не рекламировать, но оно достаточно популярное, находится в районе парка Горького. На улице было прохладно, поэтому мы не стали располагаться на летнике и сразу зашли внутрь. Официантка предложила место, мы сделали заказ. В зале кроме нас была еще пара молодых людей, которые через некоторое время достали сигареты и начали курить. На возмущение мужа о том, что здесь дети, они ответили: «Нам разрешил администратор». Мы обратились к администратору, которая подтвердила – это зал для курящих, посетителям здесь курить можно. Кстати, при входе в зал мы не нашли таблички «Зал для курящих» и официант прекрасно видела, что мы с детьми, другого столика она нам не предложила», - написала алматинка в facebook.





«По закону, в кафе и ресторанах не предусмотрены залы для курящих и для не курящих. В случае нарушения закона, необходимо сообщить об этом по номеру 102. Сотрудники полиции приедут и примут меры административного воздействия, как к тому человеку, который курит, так и к тому, кто не обеспечил свое заведение специально отведенным для курения местом», - отметил полковник Молдабаев.





Согласно статье 441 КоАП РК «О нарушении запрета курения в отдельных общественных местах», для курильщика предусмотрен штраф в размере 3 МРП (6 807 тенге), при повторном нарушении в течение года сумма штрафа увеличивается вдвое.





Диляра Азанбекова

Фото severpost.ru



