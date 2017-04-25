Правительство РК одобрило поправку о лишении гражданства за терроризм

Как отметил министр юстиции РК Марат Бекетаев, цель представленного законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам приведения в соответствие с Конституцией РК» - это приведение законодательных актов в соответствие с поправками в Конституцию, передает корреспондент Zakon.kz





«Проект закона разработан во исполнение указа Президента. Для приведения в соответствие с Конституцией требуется внести изменения в 7 кодексах и 46 законах. Дополнительный вид уголовного наказания в виде лишения гражданства предусматривается в статье 21 УК РК. Так, по 14 составам особо тяжких террористических преступлений, предусмотренных в 10 статьях УК РК, предлагается альтернативное наказание в виде лишения гражданства», - сказал он на заседании Правительства РК.





В качестве примера глава ведомства привел «акт терроризма, создание и руководство террористической группой и участие в ее деятельности» и другое.





«Преступления, в результате совершения которых причиняется тяжкий вред жизненно важным интересам страны отнесены 16 составов преступлений, предусмотренных в 11 статьях УК РК. Например, геноцид, сепаратистская деятельность, создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности. Данное наказание будет назначаться судом в исключительных случаях, на основе всестороннего и полного исследования обстоятельств дела, тяжести совершенных деяний и тяжести наступивших последствий», - пояснил М. Бекетаев.





По его словам, лишение гражданства подлежит регистрации уполномоченным органом на основе вступившего в законную силу обвинительного приговора суда.





Далее он проинформировал, что в нормах 7 законов слово «межнациональных» дополняется словом «межконфессиональных».





«По утверждению единой системы оплаты труда работников, содержащихся за счет госбюджета, пересмотрены положения законов о национальном банке, дипслужбе, органах юстиции. В законе «О правовых актах» исключаются положения о принятии президентом законов и указов, имеющих силу закона, так как порядок назначения, избрания и освобождения от должности акимов и иных административно-территориальных единиц теперь определяется законом, внесены поправки в закон «О местном государственном управлении и самоуправлении», - отметил министр.





Также он сообщил, что Администрация Президента внесла предложение дополнить законопроект поправками, касающимися системы прокуратуры и судебной деятельности.





«Первая группа поправок связана с проектом закона «О прокуратуре» в новой редакции, который в порядке законодательной инициативы президента будет внесен на рассмотрение мажилиса парламента. Вторая группа поправок связана с предметом рассмотрения суда кассационной инстанции и усилением требований к кандидатам в судьи. Принятие законопроекта не требует дополнительных финансовых затрат из госбюджета», - заключил М. Бекетаев.





Данный пакет поправок Кабмин одобрил и утвердил.





Ксения Давыдова, Астана