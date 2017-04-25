Военные учения со стрельбами провела КНДР

КНДР провела массированные учения со стрельбами в честь отмечаемой в стране 85 годовщины основания Корейской народной армии. Об этом сообщил агентству Yonhap информированный источник в правительстве Республики Корея , передает , передает ТАСС





"Северная Корея провела масштабные учения в районе города Вонсан на восточном побережье. Предполагается, что на них присутствовал лидер страны Ким Чен Ын", - отмечает агентство.





По данным источника, в стрельбах были задействованы от 300 до 400 единиц дальнобойной артиллерии. Отмечается, что учения призваны продемонстрировать мощь северокорейских вооруженных сил в условиях обострившейся обстановки на Корейском полуострове.





Эксперты при этом отмечают, что, КНДР, вероятно, отказалась от планов провести сегодня или в ближайшие дни новое ядерное испытание или очередной запуск баллистической ракеты, чтобы не провоцировать США и Южную Корею.





Тихоокеанское командование Вооруженных сил США (PACOM) 9 апреля подтвердило сообщение о том, что американская авианосная группа направляется в сторону

Корейского полуострова. В ее состав, кроме атомного авианосца Carl Vinson, входят ракетные эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, а также ракетный крейсер Lake Champlain. В начале следующей недели, как ожидается, это соединение войдет в Японское море.



