Военные учения со стрельбами провела КНДР
25 апреля 2017, 12:31
Учения приурочены к 85 годовщине основания Корейской народной армии.
КНДР провела массированные учения со стрельбами в честь отмечаемой в стране 85 годовщины основания Корейской народной армии. Об этом сообщил агентству Yonhap информированный источник в правительстве Республики Корея, передает ТАСС.
"Северная Корея провела масштабные учения в районе города Вонсан на восточном побережье. Предполагается, что на них присутствовал лидер страны Ким Чен Ын", - отмечает агентство.
По данным источника, в стрельбах были задействованы от 300 до 400 единиц дальнобойной артиллерии. Отмечается, что учения призваны продемонстрировать мощь северокорейских вооруженных сил в условиях обострившейся обстановки на Корейском полуострове.
Эксперты при этом отмечают, что, КНДР, вероятно, отказалась от планов провести сегодня или в ближайшие дни новое ядерное испытание или очередной запуск баллистической ракеты, чтобы не провоцировать США и Южную Корею.
Тихоокеанское командование Вооруженных сил США (PACOM) 9 апреля подтвердило сообщение о том, что американская авианосная группа направляется в сторону
Корейского полуострова. В ее состав, кроме атомного авианосца Carl Vinson, входят ракетные эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, а также ракетный крейсер Lake Champlain. В начале следующей недели, как ожидается, это соединение войдет в Японское море.
Фото: www.eastrussia.ru
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