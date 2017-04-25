Б.Сапарбаев: Мы должны оказать поддержку детям, оставшимся без попечения родителей

В благотворительном вечере «Мейірімді жүрек», который прошел в Актобе, участвовали более 200 человек.

По инициативе акима области Бердыбека Сапарбаева с 2016 года в регионе реализуется Комплексная программа по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Главным направлением программы является оказание поддержки детям-сиротам в приобретении жилья, закрепление за ними крупных предприятий, учреждений, государственных органов, которые будут оказывать содействие в пополнении их накопительных счетов в «Жилстройсбербанке» , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





В этих целях в Актобе прошел благотворительный вечер «Мейірімді жүрек».









- С первых дней обретения независимости нашей страны, Глава государства уделяет огромное внимание поддержке детей, оставшихся без попечения родителей. Строятся школы, культурные, спортивные объекты, в которых создаются все условия для того, чтобы подрастающее поколение могло получить достойное соответствующее всем международным стандартам образование. Ежегодно по госпрограмме получают жилье 60-70 ребят, вместе с тем в очереди на получение квартир стоят 1310 ребят. Чтобы помочь им решить вопрос с жильем мы заключили трехстороннее соглашение с «ЖСБК», представителями бизнес-сообщества, - отметил аким области Бердыбек Сапарбаев, напомнив, что через 2 месяца начнет свою работу Дом для детей, оставшихся без попечения родителей на 120 мест, стоимостью 4 млрд тенге.









Всего в рамках Комплексной программы социально-патронатным сопровождением со стороны предприятий были охвачены 490 детей-сирот, сумма вложенных средств составляет свыше 27 млн тенге. В итоге, на сегодняшний день, 10 выпускников детских домов накопили необходимую сумму и готовы приобрести жилье.









Аким области вручил одному из воспитанников Алгинского детского дома сертификат на получение однокомнатной квартиры в ЖК «Нектар», еще одному воспитаннику детского дома – сертификат на проведение свадебного торжества. Выпускница Алгинского детского дома получила сертификат на бесплатное обучение в АРГУ им.Жубанова.









В ходе мероприятия также были вручены сертификаты на лечение, а также на пополнение накопительных счетов в «Жилстройсбербанке». Кроме того, 4 воспитанника дома юношества, накопившие полную сумму, получили сертификаты на приобретение мебели, а также 20 билетов на посещение ЭКСПО -2017 в Астане.







