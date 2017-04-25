Якутская Дейнерис Таргариен прославила свою страну в Интернете
25 апреля 2017, 15:34
Нарияна родилась в семье коренных жителей Якутии с врожденным отсутствием пигмента меланина.
Якутская девочка Нарияна покорила сердца интернет-пользователей своей необычной внешностью. У нее глаза василькового цвета, светлые волосы и фарфоровая кожа. Ее часто сравнивают с героиней «Игры престолов» Дейнерис Таргариен, Белоснежкой и Снежной королевой.
Нарияна родилась в семье коренных жителей Якутии с врожденным отсутствием пигмента меланина, поэтому столь необычная внешность привлекла всеобщее внимание.
Девочку даже пыталось заполучить модельное агентство, но мама Нарияны возразила: она слишком юна для этого. Зато мама организовала для дочери аккаунт в Instagram.
«Белоснежке» всего восемь лет, она очень артистичная и любит танцевать. Нарияна признается, что хочет стать моделью, когда вырастет, передает Siberian Times. Интернет узнал о девочке благодаря фотографу Вадиму Руфову, который сделал потрясающие снимки Нарияны и рассказал в Instagram о ее замечательной внешности и характере.
У Нарияны есть старшая сестра Карина и младший братик Айан, которому всего десять месяцев. У них типичная внешность коренных якутов — темные волосы и смуглая кожа.
Республика Саха (Якутия) — крупнейший регион России и самый холодный.
Источник: "Моя планета".
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