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Как выглядит свадьба стоимостью $1 миллиард

25 апреля 2017, 17:44

Такого размаха вы еще не видели.

В мире состоялось множество шикарных свадеб. Но, кажется, вот эта их всех затмила! Ведь ее стоимость… 1 миллиард долларов! Об этом пишет Marketium.ru

Перед вами фотографии со свадебного торжества сына Михаила Гуцериева (российского нефтяного магната) Саида и его избранницы Хадижи.

Все, о чем можно мечтать, умножено на 10 000 %!



Хадижа Ужахова — невеста. Автор ее платья — Эли Сааб. По слухам, стоимость наряда составила 430 000 долларов; тиары — 5 300 000!







Уверены, этот торт был очень вкусным! Его высота — два человеческих роста.



Кажется, Стинг. Это, действительно, он. :)



На этом фото известный музыкант развлекает дорогих гостей.



Ему компанию составила Джей Ло. Еще были замечены Энрике Иглесиас и Алла Пугачева.



А вот и потрясающий салют! Он гремел целых полчаса.



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