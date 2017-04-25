Как выглядит свадьба стоимостью $1 миллиард

Такого размаха вы еще не видели.

В мире состоялось множество шикарных свадеб. Но, кажется, вот эта их всех затмила! Ведь ее стоимость… 1 миллиард долларов! Об этом пишет Marketium.ru

Перед вами фотографии со свадебного торжества сына Михаила Гуцериева (российского нефтяного магната) Саида и его избранницы Хадижи.

Все, о чем можно мечтать, умножено на 10 000 %!









Хадижа Ужахова — невеста. Автор ее платья — Эли Сааб. По слухам, стоимость наряда составила 430 000 долларов; тиары — 5 300 000!

















Уверены, этот торт был очень вкусным! Его высота — два человеческих роста.









Кажется, Стинг. Это, действительно, он. :)









На этом фото известный музыкант развлекает дорогих гостей.









Ему компанию составила Джей Ло. Еще были замечены Энрике Иглесиас и Алла Пугачева.









А вот и потрясающий салют! Он гремел целых полчаса.



