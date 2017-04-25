Как выглядит свадьба стоимостью $1 миллиард
25 апреля 2017, 17:44
Такого размаха вы еще не видели.
В мире состоялось множество шикарных свадеб. Но, кажется, вот эта их всех затмила! Ведь ее стоимость… 1 миллиард долларов! Об этом пишет Marketium.ru
Перед вами фотографии со свадебного торжества сына Михаила Гуцериева (российского нефтяного магната) Саида и его избранницы Хадижи.
Все, о чем можно мечтать, умножено на 10 000 %!
Хадижа Ужахова — невеста. Автор ее платья — Эли Сааб. По слухам, стоимость наряда составила 430 000 долларов; тиары — 5 300 000!
Уверены, этот торт был очень вкусным! Его высота — два человеческих роста.
Кажется, Стинг. Это, действительно, он. :)
На этом фото известный музыкант развлекает дорогих гостей.
Ему компанию составила Джей Ло. Еще были замечены Энрике Иглесиас и Алла Пугачева.
А вот и потрясающий салют! Он гремел целых полчаса.
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