В Актюбинской области проводятся антитеррористические учения
25 апреля 2017, 18:31
Жителям и гостям города рекомендуется проявлять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимому мероприятию.
В Актюбинской области проводятся антитеррористические учения. Об этом сообщил областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом, передает Zakon.kz.
"В рамках реализации проекта "Обеспечение безопасности населения" 25 апреля т.г. Актюбинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом проводятся плановые антитеррористические учения с целью проверки готовности госорганов и практической отработки навыков к реагированию на террористические угрозы," - говорится в сообщении штаба.
Жителям и гостям города рекомендуется проявлять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимому мероприятию.
Фото: dailynews.kz.
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