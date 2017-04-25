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В Актюбинской области проводятся антитеррористические учения

25 апреля 2017, 18:31

Жителям и гостям города рекомендуется проявлять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимому мероприятию.

В Актюбинской области проводятся антитеррористические учения. Об этом сообщил областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом, передает Zakon.kz.

"В рамках реализации проекта "Обеспечение безопасности населения" 25 апреля т.г. Актюбинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом проводятся плановые антитеррористические учения с целью проверки готовности госорганов и практической отработки навыков к реагированию на террористические угрозы," - говорится в сообщении штаба.

Жителям и гостям города рекомендуется проявлять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимому мероприятию.

Фото: dailynews.kz.

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