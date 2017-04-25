Сборная Казахстана по хоккею в овертайме победила Польшу на ЧМ-2017
25 апреля 2017, 18:53
Завтра в 23:30 по Астане Казахстан встретится с Украиной.
Сборная Казахстана в третьем матче чемпионата мира-2017 в Первом дивизионе в овертайме переиграла Польшу — 1:0.
Первые два периода сложились в целом в равной борьбе, причем поляки умудрились перебросать своих оппонентов, считавшихся явными фаворитами. Заключительную двадцатиминутку казахстанцы провели лучше, однако забросить не сумели. В овертайме результативным броском отметился Кевин Даллмэн.
Завтра в 23:30 по Астане Казахстан встретится с Украиной.
Казахстан — Польша 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 — 61:39 Даллмэн (Доус). В равенстве
Вратари: Одробны — Колесник
Штраф: 4:6 (2:2, 0:4, 2:0, 0:0).
Источник: Sports.kz.
Фото: today.kz.
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