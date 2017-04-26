Паводки угрожают востоку республкик

В ближайшее время на реках Восточного Казахстана поднимется уровень воды.

Сразу в шести областях Казахстана сейчас спасаются от воды. В регионах с паводками ежедневно борются сотни человек и порядка четырехсот единиц спецтехники, активно используются насосы и лодки, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".





Спасатели сейчас работают в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях. Там до сих пор эвакуируют местных жителей. Но, несмотря на круглосуточные усилия, 39 домов все еще остаются под водой . Также в этих регионах затопило и размыло дороги на 22 участках.





И прогнозы синоптиков неутешительны. По их данным, в ближайшее время на реках Восточного Казахстана поднимется уровень воды. Жителям стоит готовиться к новым разливам и подтоплениям.





Алтынай Аманбаева.



