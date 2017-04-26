Упавшую в Иртыш девушку спасли в Усть-Каменогорске
26 апреля 2017, 00:50
Спасателям пришлось вытаскивать девушку с помощью строительного крана.
В Усть-Каменогорске, на набережной Иртыша в районе микрорайона Стрелки, где идут ремонтные работы, в воду случайно упала девушка, сидевшая на парапете, передает Казинформ.
Крики о помощи услышали строители и бросились на зов, затем подоспели двое полицейских, дежурившие неподалеку в стационарном пункте полиции и получившие информацию из Центра оперативного управления. Совместными усилиями 19-летнюю студентку спасли, но не без трудностей, потому как в этой части Иртыша большое течение и глубина, и спасателям пришлось вытаскивать девушку с помощью строительного крана, так как до берега было больше трех метров, рассказал Бахытжан Торгаев, руководитель пресс-службы ДВД ВКО.
Спасенная девушка, которую полицейские Рустам Агибаев и Рауан Жаксылыков отвели в пункт полиции и до приезда скорой помощи обогрели, переодели в сухое и напоили чаем, призналась, что она гуляла по набережной, потом села на парапет, свесив ноги. Упала в воду неожиданно для себя, закружилась голова от быстрого течения.
Врачи скорой медицинской помощи осмотрели девушку. По их мнению, проведенное в ледяной воде время могло стать для неё смертельным, если бы не счастливое спасение и своевременное согревание.
Несмотря на пережитый шок девушка очень благодарна своим спасителям.
Людмила Малько.
Фото: dailynews.kz.
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