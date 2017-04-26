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Актюбинская компания сделала экстремальные снимки в формате виртуальной реальности

26 апреля 2017, 10:16

Развитие стартапа «Видео 360» стало возможным благодаря группе энтузиастов, объединившихся в конце 2015 года.

Впервые в Центральной Азии и на постсоветском пространстве в формате «видео 360» были сняты экстремальные съемки и видеоклип. Творческая группа «видео 360» (стартап IT-компании Интела) представила новый продукт на территории Казахстана, передает информационный центр «Ақтөбе ақпарат».

Развитие стартапа «Видео 360» стало возможным благодаря группе энтузиастов, объединившихся в конце 2015 года с целью освоить технологию съемки видео в формате 360 градусов. Идея проста - показать в формате виртуальной реальности достопримечательности и архитектурные памятники города, инфраструктуру и туристические маршруты области.

Летом 2016 года на видеохостинге You Tube зарегистрирован канал «Видео 360 Актобе», куда было выложено первое видео в формате виртуальной реальности, снятое и смонтированное в РК. В настоящее время творческая команда реализует несколько проектов совместно с телеканалом «Казахстан-Актобе».

- Глава государства Нурсултан Назарбаев призвал принять программу «Туған жер», в которой обозначены задачи на ближайшие годы. Применение технологии съемки видео 360 градусов четко вписывается в данную концепцию. Цитата из статьи: «Современная медиакультура строится не на «говорящих головах», а на создании подлинных историй жизни. Вот создание таких подлинных историй и должна стать предметом профессиональной работы наших средств массовой коммуникации». В нашей стране есть, что показать и есть о чем рассказать. Мы призываем объединить знания и опыт журналистов, историков, ученых, географов для создания виртуальных туров в формате видео 360 градусов исторических и культурных мест родного Казахстана. В этом формате можно снимать от больших концертов до крупных технологических процессов, - говорят ребята из творческой группы «Видео 360».



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