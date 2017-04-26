Основные риски платежного баланса уже реализовались – А. Баймагамбетов

Основные риски платежного баланса, связанные с падением цен на нефть и девальвацией валют основных стран-партнеров, к моменту достижения минимума в ценах на нефть 20 января 2016 года, уже реализовались. Об этом в рамках спецпроекта «Национальный Банк информирует, комментирует, разъясняет» в интервью газете Об этом в рамках спецпроекта «Национальный Банк информирует, комментирует, разъясняет» в интервью газете «Казахстанская Правда» сообщил директор Департамента платежного баланса и валютного регулирования НБРК Акылжан Баймагамбетов, передает Zakon.kz





«Свободное плавание курса тенге и восстановление курсового паритета тенге к валютам наших соседей – торговых партнеров ослабило давление на конкурентоспособность казахстанских производителей со стороны обменного курса, создало базу для остановки падения несырьевого экспорта и обеспечило выравнивание темпов сокращения экспорта и импорта» , – отметил он.





Он сообщил, что по прогнозам Национального Банка, ввиду положительной ценовой конъюнктуры на мировых товарных рынках и адаптации экономики к новой денежно-кредитной политике, дефицит текущего счета будет стабильно уменьшаться. «Значительный приток иностранного финансирования обеспечивается также за счет внешнего заимствования, которое, в том числе привлекается государством и предприятиями с участием государства для модернизации экономики, развития инфраструктуры и поддержки бизнеса», – сказал А. Баймагамбетов.





Как отметил в интервью представитель финансового регулятора, «платежный баланс – это важнейшее тождество международной макроэкономики, которое отражает все дисбалансы, существующие в национальной экономике и ее взаимоотношениях с остальным миром». По словам А. Баймагамбетова, статистический отчет по платежному балансу в концентрированном и классифицированном виде включает в себя данные об экономических операциях между резидентами и нерезидентами в течение определенного периода времени. Изучение данных платежного баланса дает ответы на такие важные вопросы, как соответствие валютного курса его фундаментальным значениям, наличие дисбаланса инвестиций и сбережений в экономике в целом, источники финансирования или причины утечки капиталов. Платежный баланс дает представление о макроэкономических задачах, которые необходимо решить государству не только в контексте внутренней экономики, но и принимая во внимание в целом позицию страны в мировой экономике и ее международные обязательства, пояснил он.



