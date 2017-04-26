Установить материальную ответственность руководства ЕНПФ и ФСМС предложила депутат

Сохранность пенсионных накоплений и страховых взносов казахстанцев на медицину в очередной раз взволновали мажилисменов.

Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Никитинская на пленарном заседании палаты подняла вопрос прозрачности деятельности Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФСМС), передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Считаем необходимым законодательно установить утверждение инвестиционных программ и обязательной отчетности ЕНПФ и ФОМС в качестве специального раздела в рамках утверждения республиканского бюджета и отчета Правительства и Нацбанка об его исполнении», - сказала она в депутатском запросе на имя Премьер-министра страны.





Кроме того, парламентарий считает необходимым установить персональную ответственность руководства ЕНПФ и Фонда за использование их активов.





«Также необходимо ввести персональную материальную ответственность руководства фондов и банка за целевое и эффективное использование их активов; обеспечить размещение в текущем режиме на сайтах фондов информацию о структуре инвестиционного портфеля и планируемой доходности выбранных инструментов в краткосрочной и среднесрочной перспективе в доступном для населения формате; установить публичные понятные критерии отбора конкретных коммерческих банков и объемов средств фонда для размещения на депозитах этих банков и приобретения их ценных бумаг; обеспечить публичный характер принятия таких решений для общества», - перечислила Е. Никитинская.





Как напомнила депутат, в последнее время в стране взят курс на социальное обеспечение населения через учреждаемые государством фонды, такие как ЕНПФ и Фонд социального медицинского страхования.

«Их инвестиционная деятельность осуществляется на основе договора доверительного управления с Национальным банком. Однако анализ складывающейся практики на примере ЕНПФ говорит о том, что их активы используются не самым лучшим образом», - отметила она.





«Так, согласно примечанию к финансовому отчету ЕНПФ на начало 2015 года портфель государственных ценных бумаг, выпущенных Минфином и акиматом города Алматы составил 1,9 триллиона тенге со средней процентной ставкой 6,8%. На конец 2015 года портфель госбумаг вырос до 2,3 триллионов тенге. При этом средняя процентная ставка упала до 5,3%. За 2015 год ценные бумаги государственных компаний и холдингов в портфеле ЕНПФ увеличились на 201 миллиарда тенге. При этом средняя ставка на ценные бумаги государственных компаний и холдингов практически не изменилась, и в кризисный 2015 год государственные компании получали пенсионные деньги под 6,7% годовых», - добавила парламентарий.





По ее данным, согласно информации по инвестиционному управлению пенсионными активами на сайте ЕНПФ, доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков в 2015 году, составила 15,65%.

«Однако ни один из финансовых инструментов в портфеле пенсионных активов не имел средневзвешенной доходности выше 10,66%. Очевидно, что прирост активов в виде 15,65% имел чисто спекулятивный характер.





Согласно отчету, прибыль по управлению пенсионными активами по итогам 2015 года составила 761 миллиардов тенге, из которых 452 миллиардов тенге - доход от операций с иностранной валютой в результате девальвации тенге. Тем не менее, помимо комиссии за управление пенсионными активами в размере 3,1 миллиардов тенге, фонд выплатил Национальному банку комиссию в размере 16,2 миллиардов тенге», - уточнила спикер.





В то же время Е. Никитинская, заметила, что в 2016 году, по данным аналитиков, управление пенсионными активами обеспечило доходность в размере 7,95% при инфляции 8,5%, что, на ее взгляд, дает отрицательное значение, то есть прямой убыток.





«Тем не менее, управляющим компаниям было оплачено вознаграждение в сумме 3,6 миллиардов тенге, банкам-кастодианам выплатили более 2,2 миллиардов тенге, еще 13,6 миллиардов тенге потрачено на административные расходы самого ЕНПФ», - отметила депутат.





«Все это дополняется токсичными активами в инвестиционном портфеле ЕНПФ. При этом долги по дефолтным бумагам возвращаются очень медленно, а основные суммы по проблемным облигациям просто списываются. При этом решения по управлению народными средствами принимаются по непонятным общественности принципам, когда собственники накоплений просто ставятся перед фактом того, насколько бездарно и безответственно кто-то распоряжается их кровными накоплениями. Самое тревожное в том, что со стороны Нацбанка и руководства ЕНПФ не следует никаких заявлений об изменении инвестиционной политики», - дополнила парламентарий.





В заключение она выразила опасения, что на этом фоне можно ожидать аналогичные проблемы со средствами ФОМС.





«В целом, появляются основания предполагать риски использования активов таких фондов для затыкания бюджетных дыр, а также для извлечения личной прибыли недобросовестными должностными лицами. Очевидно, что происходящие сегодня процессы могут привести не просто к подрыву, а полной утрате доверия населения к деятельности таких структур», - заключила Е. Никитинская.





Ксения Давыдова, Астана