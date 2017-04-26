Кокшетау – город-лидер по повышению финансовой грамотности в Казахстане

Актуальность вопросов финансовой грамотности населения определена давно, а перспектива решения еще не ясна.

29 апреля 2017 г., по всему Казахстану Банк Хоум Кредит распахнет двери для людей, которые готовы кардинально изменить свой взгляд на финансовые вопросы.





А для жителей г.Кокшетау состоится особенный семинар по финансовой грамотности с профессиональным сертифицированным коучем, который поможет: определить финансовые цели, расставить их в порядке приоритетности, дать оценку реальности их достижения. Расширенная программа семинара позволит расставить новые акценты в управлении бюджетом.





Актуальность вопросов финансовой грамотности населения определена давно, а перспектива решения еще не ясна. Команда Банка Хоум Кредит, в рамках программы по финансовой грамотности за 4 года исследований в разных форматах: фокус групп, анкетирования, индивидуальных консультаций сделала следующие выводы:





1) Без финансовой дисциплины и планирования финансовой жизни, осознания необходимости развития своей финансовой культуры, этой задачи не решить.





2) Получение навыков управления личными и семейными финансами ведут к стабилизации финансового положения, а также к уверенному и ответственному поведению.





3) Интерес к этой теме и актуально получения навыков в Казахстане растет с каждым годом.





Город Кокшетау выбран не случайно, по итогам 4-летней деятельности Банка Хоум Кредит направленной на реализацию проектов по финансовой грамотности, Кокшетау стал безусловным лидером по количеству проведенных мероприятий для взрослых и детей.





В программе семинара:





- Эффективное планирование и управление личными деньгами.





- Постановка финансовых целей и их достижение в короткие сроки





- Где найти мотивацию, чтобы начать сберегать и приумножать свои финансы?



