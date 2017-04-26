Глава ФСБ: ИГ* ведет переговоры об объединении с другими группировками

Поодиночке группировки обладают достаточными ресурсами "для продолжения своей преступной деятельности".

Есть данные о переговорах ИГ* с другими террористическими группировками в целях объединения, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников, сообщает РИА Новости





"Поступают данные о переговорах ИГИЛ с другими тергруппировками относительно возможного объединения", — сказал он на открытии Московской конференции по международной безопасности.





Бортников отметил, что и поодиночке группировки обладают достаточными ресурсами "для продолжения своей преступной деятельности".





* Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.



