В Сеть попали снимки Никиты Преснякова и его невесты со свадебной фотосессии

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skoromnikova

Еще в октябре 2015 года внук Аллы Пугачевой – Никита Пресняков – сообщил прессе, что он созрел для семейной жизни и уже готов взять на себя серьезные обязательства. Тогда он лишь сообщил о своих намерениях вступить в брак с возлюбленной Аленой Красновой, с которой он познакомился во время отдыха на даче. А в конце марта этого года 25-летний Никита сделал предложение своей избраннице, которая ответила ему согласием.