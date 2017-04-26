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В Сеть попали снимки Никиты Преснякова и его невесты со свадебной фотосессии

26 апреля 2017, 14:46

В конце марта этого года 25-летний Никита сделал предложение своей избраннице, которая ответила ему согласием.

Внук Аллы Пугачевой и его невеста устроили свадебную фотосессию, сообщает goodhouse.ru.

Еще в октябре 2015 года внук Аллы Пугачевой – Никита Пресняков – сообщил прессе, что он созрел для семейной жизни и уже готов взять на себя серьезные обязательства. Тогда он лишь сообщил о своих намерениях вступить в брак с возлюбленной Аленой Красновой, с которой он познакомился во время отдыха на даче. А в конце марта этого года 25-летний Никита сделал предложение своей избраннице, которая ответила ему согласием.
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