Фискер раскрыл подробности о новом электрокаре

Дизайнер Хенрик Фискер, создавший в прошлом году автомобильную компанию Fisker Inc., раскрыл новые подробности о ее первой модели – полностью электрической четырехдверке EMotion.

В своем «Твиттере» Фискер сообщил, что EMotion получил конструкцию из карбона и алюминия, благодаря чему он весит на 20% легче других автомобилей сходных размеров. Дизайнер также опубликовал два новых черно-белых тизера.

Fisker Inc. постепенно рассекречивает EMotion с прошлой осени. Мы уже видели автомобиль со всех ракурсов, и даже имели возможности заглянуть в салон, который, по словам дизайнера, будет просторнее, чем у основных соперников. Ключевыми особенностями дизайна стали распашные двери «крылья бабочки» и очень короткие свесы. Интересен электромобиль и технически: подразделение Fisker Nanotech разработало для него некую новую батарею, которая служит дольше современных литий-ионных и обеспечивает запас хода свыше 400 миль (644 км).





Идеологически Fisker EMotion является преемником злополучного плагин-гибрида Fisker Karma, который ныне известен под именем Karma Revero. Мировая премьера EMotion состоится 17 августа. Позже Fisker Inc. представит еще один, более доступный электромобиль.