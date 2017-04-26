Фискер раскрыл подробности о новом электрокаре
26 апреля 2017, 14:58
Fisker Inc. постепенно рассекречивает EMotion с прошлой осени.
Дизайнер Хенрик Фискер, создавший в прошлом году автомобильную компанию Fisker Inc., раскрыл новые подробности о ее первой модели – полностью электрической четырехдверке EMotion.
Fisker EMotion: Carbon & Aluminum structure = 20% lighter structure than other cars its size. New proportions with Extreme low hood. pic.twitter.com/e7uvz9Pkj6— Henrik Fisker (@FiskerOfficial) 24 апреля 2017 г.
В своем «Твиттере» Фискер сообщил, что EMotion получил конструкцию из карбона и алюминия, благодаря чему он весит на 20% легче других автомобилей сходных размеров. Дизайнер также опубликовал два новых черно-белых тизера.
Fisker EMotion: Coming soon in Aug 17, with a 400 + EV range. Very exciting times! pic.twitter.com/c6bn3RrDFD— Henrik Fisker (@FiskerOfficial) 23 апреля 2017 г.
Fisker Inc. постепенно рассекречивает EMotion с прошлой осени. Мы уже видели автомобиль со всех ракурсов, и даже имели возможности заглянуть в салон, который, по словам дизайнера, будет просторнее, чем у основных соперников. Ключевыми особенностями дизайна стали распашные двери «крылья бабочки» и очень короткие свесы. Интересен электромобиль и технически: подразделение Fisker Nanotech разработало для него некую новую батарею, которая служит дольше современных литий-ионных и обеспечивает запас хода свыше 400 миль (644 км).
Идеологически Fisker EMotion является преемником злополучного плагин-гибрида Fisker Karma, который ныне известен под именем Karma Revero. Мировая премьера EMotion состоится 17 августа. Позже Fisker Inc. представит еще один, более доступный электромобиль.
Текст: Александр Орехов
Фото: Fisker
Via cartimes
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