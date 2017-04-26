Тайский йог проткнул себя мечом, чтобы доказать бессмертие

25-летний экстрасенс из тайского города Чиангмай случайно нанес себе смертельную рану мечом во время исполнения ритуального танца, сообщают Vesti.ru





Уважаемый среди местных мастер Теприт Пали вонзил себе в грудь меч, ожидая, что тот сломается, однако лезвие прошло насквозь и задело сердце мужчины. Мужчина умер в больнице.





На опубликованном ниже видео запечатлено, как Теприт Пали исполняет традиционный тайский танец в честь духов предков. Это ежегодный ритуал, в ходе которого экстрасенс бьет себя мечом в грудь. Обычно в этот момент лезвие ломается. К несчастью, в этот раз Пали не рассчитал силу удара и нанес себе смертельную рану.







