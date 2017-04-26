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Тайский йог проткнул себя мечом, чтобы доказать бессмертие

26 апреля 2017, 16:02

Мужчина умер в больнице.

25-летний экстрасенс из тайского города Чиангмай случайно нанес себе смертельную рану мечом во время исполнения ритуального танца, сообщают Vesti.ru.

Уважаемый среди местных мастер Теприт Пали вонзил себе в грудь меч, ожидая, что тот сломается, однако лезвие прошло насквозь и задело сердце мужчины. Мужчина умер в больнице.

На опубликованном ниже видео запечатлено, как Теприт Пали исполняет традиционный тайский танец в честь духов предков. Это ежегодный ритуал, в ходе которого экстрасенс бьет себя мечом в грудь. Обычно в этот момент лезвие ломается. К несчастью, в этот раз Пали не рассчитал силу удара и нанес себе смертельную рану.


Местные жители заявили, что Пали исполнял этот трюк каждый год. "Все знали Пали и любили его. Это ужасная потеря для нашего сообщества", — заявил один из местных жителей.


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