Назарбаев поручил создать интерактивную карту «Народ Казахстана»

Данную карту презентуют на День благодарности в следующем году.

Во Дворце мира и согласия под председательством Президента РК Нурсултана Назарбаева проходит XXV сессия Ассамблеи народа Казахстана (АНК) с повесткой дня: «Стабильность, единство, согласие – основа модернизации» , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Уверен, что новое поколение должно понимать, как в непростое время прошлого столетия формировался народ Казахстана. Именно для этого я предлагаю создать интерактивную историческую карту «Народ Казахстана», - сказал Глава государства.





По его словам, карта в электронном формате наглядно покажет процесс консолидации всех национальностей на древней Казахской земле.





«Электронная карта наглядно, детально покажет процесс консолидации всех национальностей на древней казахской земле, с учетом особой государствоообразующей миссии казахской нации», - пояснил он.





«Поручаю Министерству образования и науки совместно с АНК разработать на научной основе такую интерактивную карту и презентовать ее на День благодарности в следующем году», - добавил Н. Назарбаев.





Напомним, в работе XXV сессии принимают участие более 1 500 человек. В их числе члены и ветераны Ассамблеи из всех регионов Казахстана, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, НПО, ректоры вузов, дипломатические миссии иностранных государств, представители научной, творческой интеллигенции и СМИ. В завершение сессии состоится торжественный концерт.





Ксения Давыдова, Астана