Между врачами ЮКО и Южной Кореи подписан меморандум о сотрудничестве
26 апреля 2017, 16:33
В регионе немало специалистов, которым необходимо переобучение и повышение квалификации.
Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с группой лучших специалистов системы здравоохранения Республики Южная Корея, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.
Во встрече местных властей с представителями KHIDI - Института развития индустрии здравоохранения при Министерстве здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея – принял участие и директор департамента международного здравоохранения KHIDI О Джонг Хи.
Глава региона поблагодарил высоких гостей за специальный визит в нашу область и выразил надежду, что в будущем врачи обеих стран будут тесно сотрудничать для обмена опытом в сфере здравоохранения.
«Южный Казахстан расположен на территории легендарного Шелкового пути. Можно сказать, что регион находится в самом сердце Азии и Европы. Нашу область отличают благоприятный климат и природа, густонаселенность. Помимо этого, к нам приезжают гости из других регионов страны и зарубежья. Поэтому считаю, что у нас можно построить совместное с южнокорейскими специалистами высшее учебное заведение медицинского профиля. Кроме этого, у нас немало специалистов, которым необходимо переобучение и повышение квалификации», - сказал аким области.
В свою очередь директор департамента международного здравоохранения KHIDI О Джонг Хи сообщил о том, что для развития южноказахстанского здравоохранения необходимо работать в двух направлениях.
Первое – внедрять в медицину современные технологии и оборудование, второе – обучать врачей на курсах в целях повышения их компетентности. По словам Д. Хи, в данное время его коллеги обучаются с врачами Саудовской Аравии, специалисты Южного Казахстана тоже могут организовать такое сотрудничество с Кувейтом.
По итогам встречи управление здравоохранения ЮКО и Институт развития индустрии здравоохранения Южной Кореи договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в целях улучшения уровня медицинских работников и подписали меморандум, предусматривающий тесную работу со специалистами четырех южнокорейских клиник.
Фото: акимат ЮКО
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