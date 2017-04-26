Между врачами ЮКО и Южной Кореи подписан меморандум о сотрудничестве

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с группой лучших специалистов системы здравоохранения Республики Южная Корея , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





Во встрече местных властей с представителями KHIDI - Института развития индустрии здравоохранения при Министерстве здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея – принял участие и директор департамента международного здравоохранения KHIDI О Джонг Хи.

Глава региона поблагодарил высоких гостей за специальный визит в нашу область и выразил надежду, что в будущем врачи обеих стран будут тесно сотрудничать для обмена опытом в сфере здравоохранения.





«Южный Казахстан расположен на территории легендарного Шелкового пути. Можно сказать, что регион находится в самом сердце Азии и Европы. Нашу область отличают благоприятный климат и природа, густонаселенность. Помимо этого, к нам приезжают гости из других регионов страны и зарубежья. Поэтому считаю, что у нас можно построить совместное с южнокорейскими специалистами высшее учебное заведение медицинского профиля. Кроме этого, у нас немало специалистов, которым необходимо переобучение и повышение квалификации», - сказал аким области.





В свою очередь директор департамента международного здравоохранения KHIDI О Джонг Хи сообщил о том, что для развития южноказахстанского здравоохранения необходимо работать в двух направлениях.





Первое – внедрять в медицину современные технологии и оборудование, второе – обучать врачей на курсах в целях повышения их компетентности. По словам Д. Хи, в данное время его коллеги обучаются с врачами Саудовской Аравии, специалисты Южного Казахстана тоже могут организовать такое сотрудничество с Кувейтом.





По итогам встречи управление здравоохранения ЮКО и Институт развития индустрии здравоохранения Южной Кореи договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в целях улучшения уровня медицинских работников и подписали меморандум, предусматривающий тесную работу со специалистами четырех южнокорейских клиник.



