В США мужчина арестован за нападение на робота-охранника

Силвейн приехал к офису на автомобиле, вышел из машины и намеренно опрокинул робота. Устройство активировало сигнализацию, на помощь к К-5 подоспели сотрудники, им удалось схватить нападавшего.

Meet K-5 ---the droid taken down by an alleged drunk man last week. Don't worry, he's back on patrol :) details @abc7newsbayarea at 11 pic.twitter.com/0qthDHONQq