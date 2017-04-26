В США мужчина арестован за нападение на робота-охранника
26 апреля 2017, 16:39
Мужчина утверждает, что пытался «протестировать» робота-охранника.
Подвыпивший мужчина напал на робота-охранника в то время, как он патрулировал парковку компании Knightscope, где создавался робот, сообщает НТВ.ru.
Силвейн приехал к офису на автомобиле, вышел из машины и намеренно опрокинул робота. Устройство активировало сигнализацию, на помощь к К-5 подоспели сотрудники, им удалось схватить нападавшего.
Мужчину обвинили в проникновении и появлении в общественном месте в нетрезвом состоянии. Сам же Силвейн утверждал, что пытался «протестировать» робота-охранника.
Meet K-5 ---the droid taken down by an alleged drunk man last week. Don't worry, he's back on patrol :) details @abc7newsbayarea at 11 pic.twitter.com/0qthDHONQq— Tiffany Wilson (@TWilsonTV) 25 апреля 2017 г.
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