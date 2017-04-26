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В США мужчина арестован за нападение на робота-охранника

26 апреля 2017, 16:39

Мужчина утверждает, что пытался «протестировать» робота-охранника.

Подвыпивший мужчина напал на робота-охранника в то время, как он патрулировал парковку компании Knightscope, где создавался робот, сообщает НТВ.ru.

Силвейн приехал к офису на автомобиле, вышел из машины и намеренно опрокинул робота. Устройство активировало сигнализацию, на помощь к К-5 подоспели сотрудники, им удалось схватить нападавшего.

Мужчину обвинили в проникновении и появлении в общественном месте в нетрезвом состоянии. Сам же Силвейн утверждал, что пытался «протестировать» робота-охранника.


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