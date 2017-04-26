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В Астане рассмотрен План по реализации программы модернизации общественного сознания

26 апреля 2017, 16:46

Обсуждены цели и задачи Национальной комиссии по реализации этой программы.

Сегодня в Акорде под председательством Руководителя Администрации Президента РК А.Джаксыбекова состоялось первое заседание Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz

В ходе заседания были обсуждены цели и задачи Национальной комиссии, пути реализации направлений, предложенных в статье главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Для осуществления проектов в рамках программы модернизации общественного сознания будут созданы рабочие группы. В их состав войдут отраслевые специалисты, эксперты, а также представители широкой общественности, в том числе известные деятели науки, образования и культуры.

Каждая рабочая группа в месячный срок представит свой алгоритм действий с учетом необходимого ресурсного обеспечения.

Кроме того, в ходе первого заседания был рассмотрен План мероприятий по реализации программы модернизации общественного сознания и Положение о Национальной комиссии, регламентирующее ее деятельность.

Национальная комиссия была образована Указом Президента для реализации программы модернизации общественного сознания, обеспечения дальнейшего поступательного культурно-гуманитарного развития страны

В состав комиссии вошли известные общественные деятели, ученые, писатели, журналисты, депутаты Парламента, представители Администрации Президента, члены Правительства, акимы регионов, Астаны и Алматы, члены Ассамблеи народа Казахстана, представители политических партий.



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