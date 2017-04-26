На Сахалине задержали террористов ИГ*
26 апреля 2017, 16:50
Они готовились совершить теракт в людном месте.
В Южно-Сахалинске сотрудники ФСБ задержали двух сторонников террористической организации "Исламское государство*", сообщают Vesti.ru.
По данным правоохранительных органов, россиянин и гражданин одной из республик Центральной Азии готовились совершить теракт в людном месте.
"В ходе обысков по местам их проживания изъято самодельное взрывное устройство с готовыми поражающими элементами, компоненты для его изготовления, пропагандистские материалы ИГ* и запрещенная экстремистская литература", — сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ РФ.
Возбуждено уголовное дело.
* Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.
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