Лучших изобретателей страны выберут интернет-пользователи
26 апреля 2017, 16:52
В стране стартовал ежегодный республиканский конкурс «Шапағат».
В этом году состязание среди новаторов пройдет в новом формате, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.
Лучших новаторов выберут интернет-пользователя путем онлайн-голосования через социальные сети на сайте Национального института интеллектуальной собственности.
Все предыдущие годы победителей определяло жюри.
Сегодня стартовал прием заявок от участников.
Голосование среди интернет пользователей пройдет с 27 июня по 30 сентября т.г. Итоги подведут 15 октября 2017 года.
Для участия в конкурсе от участников требуются видеоролики о собственных изобретениях для их размещения на YouTube.
Основная цель конкурса «Шапағат» - это пропаганда и поддержка изобретательской деятельности, повышение уровня информированности общественности о изобретательской деятельности и оказание содействия продвижению перспективных проектов. Организаторы конкурса Министерство юстиции и РГП «Национальный Институт интеллектуальной собственности».
Фото с сайта Arnapress.kz
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