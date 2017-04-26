Лучших изобретателей страны выберут интернет-пользователи

В этом году состязание среди новаторов пройдет в новом формате, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.





Лучших новаторов выберут интернет-пользователя путем онлайн-голосования через социальные сети на сайте Национального института интеллектуальной собственности.





Все предыдущие годы победителей определяло жюри.





Сегодня стартовал прием заявок от участников.





Голосование среди интернет пользователей пройдет с 27 июня по 30 сентября т.г. Итоги подведут 15 октября 2017 года.





Для участия в конкурсе от участников требуются видеоролики о собственных изобретениях для их размещения на YouTube.





Основная цель конкурса «Шапағат» - это пропаганда и поддержка изобретательской деятельности, повышение уровня информированности общественности о изобретательской деятельности и оказание содействия продвижению перспективных проектов. Организаторы конкурса Министерство юстиции и РГП «Национальный Институт интеллектуальной собственности».



