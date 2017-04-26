В Казахстане активно восстанавливают размытые паводками участки дорог
26 апреля 2017, 16:58
По 35 участкам дорог ремонт паводковых разрушений завершен.
В РГП «Казахавтодор» сообщили, что на сегодняшний день в РК активно ведутся восстановительные работы по разрушенным участкам на автодорогах республиканского значения. Так, проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки, организовано круглосуточное дежурство, сообщает Zakon.kz
По 35 участкам дорог ремонт паводковых разрушений завершен, из них восстановлено 180 метров покрытия проезжей части, 7,1 тыс. погонных метров обочин, 13 шт. водопропускных труб, в том числе:
- по Акмолинской области восстановлено 1 600 метров обочин;
- по Восточно-Казахстанской области 12 метров проезжей части и трубы в количестве 3 штук;
- по Жамбылской области водопропускная труба;
- по Карагандинской области 90 метров проезжей части, 4 540 метров обочин, 7 труб;
- по Павлодарской области 52 метров проезжей части, 250 метров обочин, 1 трубу;
- по Северо-Казахстанской области 26 метров проезжей части, 670 метров обочин, 1 трубу.
После окончания поводковых переливов, будут завершены восстановительные работы по оставшимся разрушенным участкам дорог.
Фото: dorinfo.ru
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