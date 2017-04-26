В Казахстане активно восстанавливают размытые паводками участки дорог

В РГП «Казахавтодор» сообщили, что на сегодняшний день в РК активно ведутся восстановительные работы по разрушенным участкам на автодорогах республиканского значения. Так, проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки, организовано круглосуточное дежурство , сообщает , сообщает Zakon.kz





По 35 участкам дорог ремонт паводковых разрушений завершен, из них восстановлено 180 метров покрытия проезжей части, 7,1 тыс. погонных метров обочин, 13 шт. водопропускных труб, в том числе:

- по Акмолинской области восстановлено 1 600 метров обочин;

- по Восточно-Казахстанской области 12 метров проезжей части и трубы в количестве 3 штук;

- по Жамбылской области водопропускная труба;

- по Карагандинской области 90 метров проезжей части, 4 540 метров обочин, 7 труб;

- по Павлодарской области 52 метров проезжей части, 250 метров обочин, 1 трубу;

- по Северо-Казахстанской области 26 метров проезжей части, 670 метров обочин, 1 трубу.





После окончания поводковых переливов, будут завершены восстановительные работы по оставшимся разрушенным участкам дорог.





Фото: dorinfo.ru



