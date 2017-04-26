В подпольном цеху в Астане изготавливали казахстанский коньяк

Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по городу Астана пресечена деятельность незаконного изготовления и сбыта алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками, изготовленной кустарным способом, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подпольный цех по изготовлению нелегальной алкогольной продукции по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, поселок Косшы, мкр. 3, участок 182.





В ходе производства осмотра место происшествия изъяты готовая алкогольная продукция: водка «Хаома» и коньяк «Казахстан», 5 -ти литровые пластиковые бутылки в количестве 11 штук с жидкостью со специфическим запахом спирта, эскизы в виде наклеек с наименованием «Хаома» и «Казахстан», поддельные учетно–контрольные марки, укупорочные изделия, большое количество пустых 5 литровых пластиковых бутылок и пустых бутылок от водки «Хаома» и коньяка «Казахстан», а также иные предметы, используемые для изготовления нелегальной алкогольной продукции.





Данный факт зарегистрирован в ЕРДР за №177100121000097 по ст. 233 ч.2 УК РК от 23.04.2017 года.





Задержанные лица дают признательные показания.



