Авиакомпания United расследует гибель гигантского кролика в самолете
26 апреля 2017, 17:49
Кролик был обнаружен мертвым в грузовом отсеке, когда рейс прибыл в аэропорт Чикаго из Лондона.
Американская авиакомпания United Airlines расследует гибель гигантского кролика на борту одного из своих самолетов. Кролик по имени Саймон был обнаружен мертвым в грузовом отсеке, когда рейс прибыл в аэропорт Чикаго из Лондона, сообщает Русская служба BBC.
90-сантиметровый кролик отправлялся к новому хозяину - некоей знаменитости.
United, которая за последние недели уже не один раз оказывалась в центре скандалов, заявила, что опечалена смертью Саймона, добавив, что заботится о благополучии перевозимых животных.
Случаи гибели животных в самолетах достаточно редки. По данным министерства транспорта США, в 2015 году американские авиакомпании сообщили о 35 погибших животных.
Из них 14 погибли на рейсах United.
За весь год авиакомпания перевезла 97156 животных, то есть на каждые 10 тысяч перелетов с животными происходило около 2,4 инцидентов.
Это самый высокий показатель среди всех американских авиакомпаний.
По данным таблоида Sun, Саймон был сыном одного из крупнейших в мире кроликов - гигантского континентального кролика по имени Дарий.
Хозяйка животного Аннетт Эдвардс заявила изданию: "Саймон прошел ветеринарный осмотр за три часа до полета, он был в отличной форме".
"Произошло что-то очень странное, и я хочу знать, что. Я отправляла кроликов по всему миру, и ни разу ничего подобного не случалось", - добавила она.
Авиакомпания United до сих пор пытается восстановить репутацию после инцидента, произошедшего с 69-летним доктором Давидом Дао, которого силой вытащили из салона самолета, когда выяснилось, что на борт помещаются не все пассажиры, купившие билеты.
Фото: GETTY IMAGES
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