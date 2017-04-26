Нурсултан Назарбаев встретился с молодыми творческими деятелями Казахстана
26 апреля 2017, 18:51
Нурсултан Назарбаев встретился с казахстанским певцом Димашем Кудайбергеновым и режиссером Аканом Сатаевым.
В рамках участия в XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с казахстанским певцом Димашем Кудайбергеновым и режиссером Аканом Сатаевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе беседы Президент Казахстана поздравил Д.Кудайбергенова с победой на международном конкурсе в Китае, пожелав ему благополучия и больших творческих успехов.
А.Сатаев поделился с Главой государства своими планами деятельности. Президент Казахстана отметил актуальность тем формирования казахской нации и построения новой столицы независимого Казахстана в процессе создания кинопроизведений.
В завершение Нурсултан Назарбаев дал свое напутствие молодым талантам страны.
Фото: ТВ Центр
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856031-b5070909798b3b648fb587f4ad786d87
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...