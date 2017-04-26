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Нурсултан Назарбаев встретился с молодыми творческими деятелями Казахстана

26 апреля 2017, 18:51

Нурсултан Назарбаев встретился с казахстанским певцом Димашем Кудайбергеновым и режиссером Аканом Сатаевым.

В рамках участия в XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с казахстанским певцом Димашем Кудайбергеновым и режиссером Аканом Сатаевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы Президент Казахстана поздравил Д.Кудайбергенова с победой на международном конкурсе в Китае, пожелав ему благополучия и больших творческих успехов.

А.Сатаев поделился с Главой государства своими планами деятельности. Президент Казахстана отметил актуальность тем формирования казахской нации и построения новой столицы независимого Казахстана в процессе создания кинопроизведений.

В завершение Нурсултан Назарбаев дал свое напутствие молодым талантам страны.

Фото: ТВ Центр

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