Нурсултан Назарбаев встретился с молодыми творческими деятелями Казахстана

Нурсултан Назарбаев встретился с казахстанским певцом Димашем Кудайбергеновым и режиссером Аканом Сатаевым.

В рамках участия в XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с казахстанским певцом Димашем Кудайбергеновым и режиссером Аканом Сатаевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





В ходе беседы Президент Казахстана поздравил Д.Кудайбергенова с победой на международном конкурсе в Китае, пожелав ему благополучия и больших творческих успехов.





А.Сатаев поделился с Главой государства своими планами деятельности. Президент Казахстана отметил актуальность тем формирования казахской нации и построения новой столицы независимого Казахстана в процессе создания кинопроизведений.





В завершение Нурсултан Назарбаев дал свое напутствие молодым талантам страны.



