В Алматы начаты противоклещевые обработки

Иксодовые клещи активизируются ранней весной после таяния снега, пик активности отмечается в мае-июне.

Департамент охраны общественного здоровья г.Алматы, сообщает, что с 24 апреля текущего года на территории города начаты противоклещевые обработки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Эпидотдела ДЗПП Алматы.





Обработками будут охвачены все лесные и городские парки, скверы города с общей площадью 2354,17 га. и будет проводиться с учетом погодных условий (в сухую, недождливую погоду). Для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами, обработки проводятся в 2 тура (апрель-май, июнь).





Иксодовые клещи активизируются ранней весной после таяния снега, пик активности отмечается в мае-июне.





Дезинсекционные мероприятия проводятся филиалом РГП на ПХВ «Центр дезинфекции по г. Алматы» (тел.2336466, 3833740) под непосредственным контролем специалистов службы охраны общественного здоровья города (тел. 3823555, 3823256).





Сформированные дезбригады оснащены необходимым оборудованием, транспортом. Для проведения противоклещевых обработок используется инсекто-акарицидный препарат «Циперметрин». Работы в основном проводятся в утренние часы.





Внимание! Горожанам необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- не приближаться к месту проведения противоклещевой обработки на расстояние, исключающее попадание на кожу или одежду раствора противоклещевого препарата;

- также не позволяйте домашним животным контактировать с обработанной территорией до высыхания препаратов;

- после проведения обработки в течении 40 дней не собирайте и не используйте грибы, травы или ягоды с участка (солгасно инструкции по примению препарата «Циперметрин»).





Фото: Экспресс К



