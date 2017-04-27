Нурсултан Назарбаев прибыл в Южно-Казахстанскую область
27 апреля 2017, 00:51
Глава государства Нурсултан Назарбаев прибыл в Южно-Казахстанскую область
Глава государства Нурсултан Назарбаев прибыл в Южно-Казахстанскую область с рабочей поездкой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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