Звезду комедии «Один дома» распяли на кресте в клипе Father John Misty
27 апреля 2017, 01:26
В ролике Калкин предстает в образе лидера группы Nirvana Курта Кобейна, которого распинают на кресте злодеи, одетые в костюм клоуна Рональда Макдональда.
Американский певец Джош Тилман, известный под псевдонимом Father John Misty, опубликовал на своем YouTube-канале клип на песню Total Entertainment Forever, сообщает Lenta.ru.
В музыкальном видео снялся актер Маколей Калкин, сыгравший главную роль в двух первых фильмах серии «Один дома».
Режиссером клипа выступил Адам Грин, создавший такие фильмы, как «Топор», «Замерзшие» и «Спираль». В ролике Калкин предстает в образе лидера группы Nirvana Курта Кобейна, которого распинают на кресте злодеи, одетые в костюм клоуна Рональда Макдональда.
Композиция Total Entertainment Forever вошла в третий студийный альбом Father John Misty под названием Pure Comedy, релиз которого состоялся 7 апреля.
Первый фильм серии «Один дома» вышел в прокат в 1990 году. Два года спустя на экранах появился сиквел «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Главную роль в обеих картинах исполнил Калкин.
Фото: www.usherhall.co.uk
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