Н. Назарбаев рассказал о новом алгоритме изучения казахского языка

Нурсултан Назарбаев рассказал о новом алгоритме изучения казахского языка разработанном министром образования РК Ералнм Сагадиевым, в ходе XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня: «Стабильность, единство, согласие - основа модернизации» во Дворце мира и согласия, передает корреспондент Zakon.kz.

«Министр образования разработал алгоритм - зная 400 казахских слов, можно разговаривать на бытовом языке, а зная 800 - на высоком уровне. Точно также английский язык. Не так уж сложно, да?»

При этом, президент отметил, что переход на латиницу облегчит эту работу, «потому что в казахском язык много лишнего есть - обороты-провороты» - закончил он.

Татьяна Ковалева