Послевоенный дневник Кеннеди ушел с молотка за 718 тысяч долларов

Новым владельцем 61-страничного документа стал коллекционер Джозеф Олсоп (Joseph Alsop), коллекционирующий вещи, связанные с Кеннеди. В 1960-х годах, когда ему было 16 лет, Олсоп сам встречался с Кеннеди в доме своего дяди, известного колумниста того времени.





"Думаю, что это замечательный предмет, посвященный развитию Кеннеди как личности. Он показывает удивительный уровень понимания мировых событий в очень молодом возрасте", — сказал Олсоп.