Прожившие вместе 69 лет супруги из США скончались с разницей в 40 минут

Тереза Ваткин (Teresa Vatkin) скончалась в субботу в 00.10 по местному времени, ее супруг Исаак Ваткин (Isaac Vatkin) ушел из жизни на 40 минут позже. Как рассказала их дочь Клера Гесклин (Clara Gesklin), ее отец перестал дышать, когда родственники разъединили их руки. Сын Лео добавил, что отец "никогда ничего не хотел делать отдельно" от супруги.





Совместные похороны Терезы и Исаака Ваткин прошли в понедельник. Как сказала в ходе мемориальной службы их дочь, "их любовь была настолько сильной, что они просто не смогли жить друг без друга".