Японцы заказывают домашние бункеры от ядерного оружия из-за угрозы КНДР

"Хотя Япония – единственная страна, испытавшая на себе ужас атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, японцы до сих пор проявляли мало интереса к созданию бункеров дома или в своей компании. Во всяком случае, по сравнению со Швейцарией, где бункеры существуют в кинотеатрах и на станциях, в школах и частных домах. Это недопустимое легкомыслие", — сказала Наоко Орибэ — президент компании, конструирующей подземные бункеры в домах и на предприятиях.





Такая оговорка необходима, чтобы понять: абсолютные цифры пока выглядят скромно в сравнении с темпом роста продаж. Если в 2016 году компании поступили три заказа на строительство корпоративных бункеров вместимостью до 100 человек и шесть заказов на домашние бункеры, рассчитанные на 13 человек, то только за один апрель компании удалось достичь годового уровня продаж – два заказа на большие бункеры и шесть на домашние.