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Министр обороны РК выступил на конференции по международной безопасности в Москве

27 апреля 2017, 11:42

Борьба против терроризма и экстремизма стала ключевым пунктом международной повестки дня.

Глава военного ведомства генерал-полковник Сакен Жасузаков принял участие в работе VI Московской конференции по международной безопасности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Основными темами масштабного форума стали актуальные вопросы борьбы с терроризмом, проблемы безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии.

В работе конференции приняли участие более 750 участников, среди которых более 20 министров обороны и 14 начальников генеральных штабов военных ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов из 86 государств, а также представители международных организаций – ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ОДКБ, МККК.

«Сегодня борьба против терроризма и экстремизма обоснованно стала ключевым пунктом международной повестки дня. Казахстан последовательно выступает за создание условий, позволяющих обеспечить стабильность и безопасность в мире и регионе. По инициативе Главы государства Астана стала площадкой для политического диалога по урегулированию сирийского конфликта», — отметил в ходе своего выступления Министр обороны РК.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Республика Казахстан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН намерена поднимать важные для региона проблемы безопасности с тем, чтобы превратить его в «зону мира, сотрудничества и безопасности».

В рамках конференции на пленарных заседаниях также выступили министры оборон нескольких стран, известные политические и общественные деятели. Необходимо отметить, что на сегодняшний день форум последовательно укрепляет свою роль авторитетной площадки для обсуждения наиболее актуальных проблем международной безопасности.

Фото пресс-служба МО РК

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