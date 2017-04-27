Мать Даны Борисовой откровенно рассказала на шоу Малахова о наркомании своей дочери





"Вы не представляете мою боль материнскую! Не дай вам Бог испытать это! Я не гноблю свою дочь, я пытаюсь ее спасти!" – рыдая, заявила мать Даны.





Екатерина Ивановна сообщила, что нашла дома у телеведущей наркотики, а именно – кокаин, держала флакон с веществом в руках 18 марта этого года .





Запрещенные препараты якобы лежат в свободном доступе, и как-то раз их видела дочь Даны Полина. Она сказала бабушке, что в кладовке лежат свернутые трубочкой деньги, посыпанные белым порошком, на пластиковой карте. Мама Борисовой считает, что девочка находится в смертельной опасности, поэтому школьницу отдали ее отцу – бизнесмену Максиму Аксенову.

Андрей Малахов обратился к Дане Борисовой через телеэкран, так как не смог себя заставить встретиться с ней лично.

"Я понимаю, что ситуация непростая. Но Дана, когда ты будешь смотреть этот эфир – позже, раньше – поверь, другого варианта у меня не было. Я молчал два года. Но ты можешь говорить, что твоя мама – шизофреничка. Она сегодня специально пришла на эту программу со справкой, которую она взяла в больнице. Она провела там пять часов. И я сегодня не могу видеть ее слезы и твоих друзей, которые собрались здесь сегодня, чтобы тебе помочь. Обижайся или нет, но мы должны это сделать, если ты хочешь жить. Ради твоей дочери, ради Полинки".







Бывший участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев заявил, что Дана и ее продюсер Тима Брик, скончавшийся в прошлом году от передозировки, "были в наркотическом угаре три года". Шоумен считает, что если Борисовой не помочь, ее история тоже может закончиться красивым гробом.

Мама Борисовой в панике. Она уверена, что ее дочь может погибнуть от употребления наркотиков. Женщина заявляет, что Дана одержима бесами, и очень переживает за свою внучку Полину. Мама Даны в отчаянии ищет деньги на лечение дочери и готова заложить свою квартиру, чтобы вытащить телеведущую из этой беды. Собравшиеся признали, что ситуация непростая, и Дану необходимо определить в наркологический центр.





Фото: MedikForum