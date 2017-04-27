Ахметов: Зоны отдыха Алаколя не начнут работать пока на их территориях не будет порядка

«Они содержали свои помещения в безобразном состоянии. Мы всех в прошлом году предупредили, чтобы они привели в порядок свои помещения и территории» - аким ВКО.

Ни одна зона отдыха на территории озера Алаколь не начнет принимать гостей до тех пор, пока их владельцы не приведут помещения в порядок. Об этом сегодня в ходе отчетного брифинга в Службе центральных коммуникаций рассказал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Мы обладаем национальным достоянием по озеру Алаколь. Я в прошлом году я был просто поражен тем, что увидел. В этом году 550 млн. тг. выделено на благоустройство всего побережья, - рассказал он. - Я думаю, что мае я там еще раз побываю. Пока предварительно нужно будет еще дофинансировать 232 млн. тг. Это огромная сумма, мы приведем в порядок Алаколь, и тогда люди сюда с огромным удовольствием приедут».





Второй проблемой обозначенной Ахметовым на территории Алаколя стали дороги.





«Мы знаем сколько это стоит и все-таки уже в этом году кардинально поменяется ситуация в Алаколе» - пообещал аким.





Также он отметил, что властями был подписан меморандум с 147 владельцами гостиниц и зон отдыха Алаколя, который обязывает бизнесменов привести в порядок принадлежащие им территории и помещения.





«Они конечно содержали свои помещения в безобразном состоянии. Мы их всех в прошлом году предупредили, вместе с государственными органами, которые потворствовали этому делу, и легко подписали соглашение и разрешение на их заселение. Мы сказали, что профинансируем минимум 550 млн. тг., причем цифра вырастет как минимум в 1,5 раза. Но мы выполним свои обязательства, но ни один объект не будет открыт пока они не выполнят свои обязательства».





Ахметов также обратил внимание на социальную ответственность бизнесменов, которая оставляет желать лучшего.





«В прошлом году на Алаколе отдыхали порядка 250-300 тыс. человек. А налогов наши друзья бизнесмены заплатили всего лишь 28 млн. тг. (около 100 тг. за человека – от авт.) Есть вопросы, да? Это на предмет того, что жизнь — это дорога в 2 стороны, пока отвечает одна сторона, вторая пытается быстренько разбогатеть. Но мы им сказали, «147 приведите в порядок». Придет время, я думаю, у них и с налогами улучшиться ситуация» - резюмировал аким.





Татьяна Ковалева, Астана