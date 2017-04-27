Украина внесла актера Сигала в черный список
27 апреля 2017, 14:10
Обвиняют звезду боевиков в "незаконном посещении Крыма" и "пособничестве оккупантам".
Стивен Сигал — известный актер и с 2016 года гражданин России — попал в черный список украинского сайта "Миротворец", который размещает данные людей, неугодных Киеву, сообщают Vesti.ru.
Обвиняют звезду боевиков в "незаконном посещении Крыма" и "пособничестве оккупантам", передает телеканал "Россия 24".
В Украине до сих пор считают полуостров своей территорией и преследуют всех, кто его посетит без разрешения киевских властей.
Накануне, помимо Стивена Сигала, в списки "Миротворца" попали артисты Валерий Леонтьев и Нюша. Посетивших Крым, впрочем, преследует не только радикальный интернет-портал, но и украинские силовики. СБУ на днях завела дела более чем на 200 участников экономического форума в Ялте — граждан почти 50 иностранных государств.
Фото: Veralline.com
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