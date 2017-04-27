Казахстанским журналистам с этого года будут присуждать новую премию «Үркер»
27 апреля 2017, 14:51
Главная цель - поддержка талантливых журналистов и качественных медиа-проектов.
Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев на своей странице в Facebook написал об учреждении первой национальной премии в области печатной, радио- и интернет-журналистики «Үркер», передает Zakon.kz
"Дорогие друзья, хочу объявить об учреждении первой национальной премии в области печатной, радио- и интернет-журналистики «Үркер». Главная цель мероприятия - поддержка талантливых журналистов и качественных медиа-проектов. Как вы знаете, телевизионная премия «Тумар», проведенная нами в марте этого года, имела большой успех, и теперь мы планируем поощрить лучших в других видах СМИ. В состав жюри конкурса войдут известные профессионалы отрасли, общественные деятели и эксперты. Полный список будет оглашен заранее", - написал Д.Абаев в ФБ.
Премия будет присуждена по 15 номинациям, где наряду с классическими будут отмечены и такие направления, как «лучшая фотография», «лучший познавательный материал о Казахстане» и «Медиапрорыв в Казнете».
Прием заявок стартует 7 мая на сайте el.kz, там же будут описаны все остальные подробности премии. Торжественная церемония награждения будет приурочена к профессиональному празднику журналистов.
Фото: ic24.kz
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