Представители нацкомпании станут советниками акимов областей
27 апреля 2017, 15:03
Национальная компания выступит в качестве единого переговорщика от имени Правительства с целевыми транснациональными компаниями, крупными инвесторами.
Представители национальной компании «Kazakh Invest» станут внештатными советниками акимов областей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека.
По его словам, созданная специализированная компания «Kazakh Invest» имеет сеть зарубежных представительств и региональных филиалов. Этой компании придан особый статус. Совет директоров возглавляет Премьер-Министр. В совет директоров входят руководители профильных министерств и авторитетные зарубежные консультанты.
«Это говорит о том, что для Казахстана привлечение инвестиций и сопровождение инвесторов - важнейший приоритет.
Национальная компания выступит в качестве единого переговорщика от имени Правительства с целевыми транснациональными компаниями, крупными инвесторами», - отметил министр сегодня на на презентации агентства «Kazakh Invest» и национальной инвестиционной стратегии в МИД РК.
Кроме того, по его словам, нацкомпания будет не только точкой входа иностранного инвестора в Казахстан, но и сопровождать инвесторов от переговоров до ввода в эксплуатацию их проектов по принципу «одного окна». «В настоящее время действует 19 секторов обслуживания инвесторов в регионах.
В регионах представители «Kazakh Invest» будут наделены статусом внешнатных советников акимов областей и городов Астаны и Алматы», - отметил министр. Между тем, как ранее заявил Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, половина заместителей акимов, курирующих вопросы привлечения инвестиций, не готовы работать с инвесторами. По словам главы Правительства, они не знают английского языка и слишком загружены другими региональными вопросами.
Дамир Байманов
Фото с сайта narexpert.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856168-239cc52e37fb6fe716cda7b9a584f757
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...