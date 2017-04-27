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Представители нацкомпании станут советниками акимов областей

27 апреля 2017, 15:03

Национальная компания выступит в качестве единого переговорщика от имени Правительства с целевыми транснациональными компаниями, крупными инвесторами.

Представители национальной компании «Kazakh Invest» станут внештатными советниками акимов областей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека.

По его словам, созданная специализированная компания «Kazakh Invest» имеет сеть зарубежных представительств и региональных филиалов. Этой компании придан особый статус. Совет директоров возглавляет Премьер-Министр. В совет директоров входят руководители профильных министерств и авторитетные зарубежные консультанты.

«Это говорит о том, что для Казахстана привлечение инвестиций и сопровождение инвесторов - важнейший приоритет.

Национальная компания выступит в качестве единого переговорщика от имени Правительства с целевыми транснациональными компаниями, крупными инвесторами», - отметил министр сегодня на на презентации агентства «Kazakh Invest» и национальной инвестиционной стратегии в МИД РК.

Кроме того, по его словам, нацкомпания будет не только точкой входа иностранного инвестора в Казахстан, но и сопровождать инвесторов от переговоров до ввода в эксплуатацию их проектов по принципу «одного окна». «В настоящее время действует 19 секторов обслуживания инвесторов в регионах.

В регионах представители «Kazakh Invest» будут наделены статусом внешнатных советников акимов областей и городов Астаны и Алматы», - отметил министр. Между тем, как ранее заявил Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, половина заместителей акимов, курирующих вопросы привлечения инвестиций, не готовы работать с инвесторами. По словам главы Правительства, они не знают английского языка и слишком загружены другими региональными вопросами.

Дамир Байманов
Фото с сайта narexpert.ru

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