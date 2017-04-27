Уникальный степной марафон привлек внимание участников более чем из двадцати стран

Уникальность соревнований, а именно проведение забегов на пересеченной местности по степи, привлекает внимание иностранных гостей.

Третий международный сверхмарафон Home Credit Tengri Ultra Trail зарегистрировал уже более 1 000 участников из Казахстана, Индии, Китая, США, России, Франции и других стран. Уникальность соревнований, а именно проведение забегов на пересеченной местности по степи, привлекает внимание иностранных гостей.





Об этом сообщила представитель Банка Хоум Кредит – генерального спонсора предстоящего мероприятия – Ева Становска. По ее словам, Tengri Ultra Trail стал одним из важных событий спортивной жизни Казахстана и с каждым годом он расширяется, становится престижнее.





«Банк Хоум Кредит, как социально-ответственная компания, с удовольствием поддержал такой важный международный проект. Стремление к личному развитию, к победе над собой, достижению сверхрезультатов, находясь в гармонии с собой и природой – это ценности, которые присущи Tengri Ultra Trail, являются также принципами динамичного развития Банка Хоум Кредит», - сообщила топ-менеджер Банка Хоум Кредит, Директор департамента управления проектами, Ева Становска, неоднократная участница и победительница международных и казахстанских забегов.





По ее словам, банк планирует поддержать не только предстоящее событие, но и другие марафоны Tengri Series 2017.





«Я в течение десяти лет регулярно участвую в различных мировых марафонах и могу с уверенностью сказать, что по организации Tengri Ultra Trail не уступает международным мероприятиям. Кроме того, наш ультрамарафон уникален своим «степным» забегом, в мире таких нет. Именно так он привлекает иностранных гостей. Сюда можно приехать семьями, насладиться единством с природой, привить детям любовь к спорту», - сказала она.



