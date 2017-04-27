Президент ФИФА объявил об использовании видеоповторов на ЧМ-2018

Мировое первенство 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объявил, что на чемпионате мира 2018 года в России будут использоваться видеоповторы. Слова функционера приводит ТАСС





«Мы будем использовать систему видеоассистента судьи на чемпионате мира 2018 года, потому что до сих пор мы получали только положительные отзывы о ней», — заявил Инфантино.





В ноябре 2016 года президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о возможном введении системы видеоповторов в матчах чемпионата страны. Арбитры могут начать использовать ее с сезона 2017/2018.





В августе 2016 года в США во время официального футбольного матча арбитр впервые посмотрел повтор спорного эпизода. Это произошло на встрече команд «Нью-Йорк Ред Буллз II» и «Орландо-Сити Б» третьего американского дивизиона (United Soccer League, ULS).





Мировое первенство 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи чемпионата мира примут 12 стадионов и 11 городов России: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.





Фото: Carlos Manuel Martins / Globallookpress.com



