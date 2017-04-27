Глава государства побывал в ТОО «Gold Aluminum»

Президент Казахстана побеседовал с работниками компании и пожелал им плодотворной работы

В ходе рабочего визита главу государства ознакомили с работой ТОО «Gold Aluminum» по производству алюминиевых профилей для окон. Елбасы осмотрел информационные стенды и экспозиционные макеты, а также ознакомился с планами работы предприятия , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





- Становление собственного производства и замещение импортных товаров – одна из важнейших задач, стоящих на данном этапе экономического развития страны, - сказал Нурсултан Назарбаев.









В завершение Президент Казахстана побеседовал с работниками компании и пожелал им плодотворной работы и профессиональных достижений.





Отметим, что предприятие запущено в рамках Карты индустриализации в 2014 году. Сейчас здесь на постоянной основе трудятся 70 человек. Проект реализован с участием турецких инвесторов и производит профили под брендом «GOLD Aluminum».





Вместе с тем, объем выпускаемой продукции ТОО «Gold Aluminum в 2016 году составил порядка 750 тонн алюминиевых профилей, из которых 20%, экспортируется в Россию, Украину, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.









Наряду с этим, компания ведет строительство второго завода в Казахстанско-Турецкой индустриальной зоне по производству ПВХ профилей, светопрозрачных конструкций из ПВХ и алюминия, а также по сборке газовых плит. Стоимость проекта составляет 2,6 млрд. тенге. В будущем на заводе планируется трудоустроить 50 человек.





Стоит отметить, что на сегодняшний день на рынке Казахстана объем алюминиевых профилей составляет 50 тыс. тонн, из них 25 тыс. тонн импортируется из Китая, РФ, Узбекистана и Турции.





Начиная с 2010 года, в ходе первой пятилетки реализации Карты индустриализации, в Южно-Казахстанской области создано 7,7 тыс. новых рабочих мест и введены в эксплуатацию 115 проектов. А в рамках второй пятилетки (2015-2019г.г), реализуются 135 проектов на сумму 1,2 трлн. тенге, с созданием более 18,3 тыс. новых рабочих мест. Из них 44 проекта введены в эксплуатацию и создано более 1700 рабочих мест. В 2017 году планируется реализация 17 проектов на сумму 37,0 млрд. тенге.





На сегодняшний день в регионе, с начала реализации данной программы реализовано 159 проектов, произведено продукции на сумму 100,9 млрд. тенге, а доля в обрабатывающей промышленности составляет 21%.



