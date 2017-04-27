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В Жамбылской области проверена готовность техники по борьбе с саранчой

27 апреля 2017, 16:55

На конкурсной основе был проведен тендер и все победители уже объявлены.

Сегодня в Жамбылской области проверяли готовность самолетов и наземной техники на химическую борьбу против стадных саранчовых, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Заместителем акима области А.Нуралиевым, представителями областной инспекции с привлечением специалистов сельского хозяйства и поставщиков услуг проверена готовность самолетов и наземной техники на взлетной площадке ТОО «Тараз-Фортуна» у границы города Тараз и прилегающей территории Байзакского района.



В текущем году на химическую обработку запланированы 121 тыс. га, из них против мароккской саранчи- 63,09 тыс. га, итальянского пруса- 26,83 тыс. га, азиатской саранчи -31,15 тыс.га.

В регионе на проведение химобработок против стадных саранчовых согласно Закону РК «О государственных закупках» на конкурсной основе был проведен тендер и все победители уже объявлены.

Проведением мероприятия по борьбе с саранчой займутся ИП «Оразалиев» и ТОО «Защита растений», авиаметодом «Азия Континенталь Авиалайнс».



Также на химическую обработку против мароккской саранчи будут задействованы 2 самолета и 11 единиц наземной техники.
Для качественного и своевременного проведения химических обработок на каждой технике будут работать трекеры, которые будут через спутники отслеживать их местонахождение.

Фото: акимат Жамбылской области

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