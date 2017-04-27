Ремонт дороги, мучавшей жителей Алматинской области, начнут в мае

Жители села Тонкерис, расположенного в Алматинской области, пожаловались на состояние дороги республиканского значения, которая ведет к их селению.





Красивейшие пейзажи, которые открываются перед водителями, остаются незамеченными, поскольку все их внимание посвящено квесту - «объедь яму».





В редакцию сетевого издания Zakon.kz обратились водители, которые устали тратить заработанные деньги, на ремонт автомобиля. Прислав письмо с просьбой разобраться в том, кто в ответе за плачевное состояние дороги и когда ее починят, сопроводили сообщение снятым видео.









Как удалось выяснить, национальным оператором по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения является АО «НК «КазАвтоЖол». Именно они отвечают за исполнение работ по строительству, реконструкции, капитального и среднего ремонта и содержанию. В ответе на официальный запрос редакции дорожная компания пояснила, что причиной разрушения дороги стало передвижение большегрузных машин.





«Касательно состояния автодороги «Байсерке-Междуреченское» км 0-17 Алматинским областным филиалом Общества проведено визуальное обследование. При обследовании участка выявлено разрушение дорожного покрытия и образование дефектов. Данные разрушения возникли вследствие передвижения большегрузных автотранспортных средств компании Dogus Gulsan in.ve t.a.s ,осуществляющих перевозку строительных материалов по данной автодороге, не соблюдая осевую нагрузку на ось (превышена норма тоннажности в 2 раза)», - прокомментировали в АО «НК «КазАвтоЖол».





Подрядчиком же по содержанию, озеленению и текущему ремонту автомобильных дорог республиканского значения является РГП «Казахавтодор».





По информации представителей «КазАвтоЖола», восстановительные работы на данном участке дороги начнутся в мае текущего года.



