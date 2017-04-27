СМИ: В Европарламенте подтвердили дату отмены визового режима для Украины
27 апреля 2017, 17:14
Уже с 11 июня европейские границы откроются для Украины.
В Европарламенте подтвердили, что безвизовый режим для граждан Украины начнёт действовать с 11 июня, сообщает RT.
Напомним, 6 апреля депутаты Европарламента проголосовали за отмену виз для граждан Украины, её поддержал 521 европарламентарий. Накануне президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что послы Евросоюза приняли положительное решение о либерализации визового режима для украинцев.
Фото: КиевПРАВДА
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